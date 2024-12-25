Поведение знаменитости вызывает вопросы

Известная российская юмористка Клара Новикова решила сделать публичный политический жест и приняла участие в акции, посвященной памяти жертв нападений членов движения ХАМАС. Таким образом она четко обозначила, что в затянувшемся конфликте поддерживает Израиль. Особенно любопытно это выглядит на фоне того, что за 10 лет живущая в России знаменитость и словом не обмолвилась о жертвах в Донбассе.

В рамках произраильского мероприятия она зачитала историю о юноше, погибшем в тот день, когда вооруженные отряды прорвались через границу. Артистка рассказала, что молодой человек отдыхал с друзьями, когда попал под огонь противника.

Участие Новиковой в этой акции вызвало широкий резонанс. Журналисты отметили, что артистка упорно ничего не говорит о жертвах киевского режима, несмотря на продолжающийся ожесточенный конфликт. Более того, в Сети напомнили, что ранее юмористка выступала в Москве с символикой украинского флага. Тогда она оправдывалась тем, что не видела полотнище на экране за своей спиной.

Участие звезды в акции в память о жертвах ХАМАС воспринимается некоторыми как попытка продемонстрировать свою гражданскую позицию, но вызывает вопросы относительно избирательности в подходе к освещению других трагедий.

К слову, ранее Новикову погнали из России.