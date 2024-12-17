Лолита публично обозвала "страшилой" бывшего супруга Алсу

Внимание общественности приковано к звездной разведенке

Популярная исполнительница Лолита Милявская высказалась о скандальном бракоразводном процессе ее коллеги по отечественной сцене Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым, жестко раскритиковав последнего.

По словам артистки, мужчина никогда не производил на нее хорошего впечатления, и она не понимала, как такая роскошная женщина, как Алсу, могла выбрать подобного человека. Артистка подчеркнула, что решение певицы разорвать отношения после 18 лет брака было правильным шагом.

Эпатажная знаменитость публично назвала предпринимателя "страшилой", добавив, что с самого начала недолюбливала его и не могла понять, чем он мог привлечь Алсу. Артистка и в собственной судьбе придерживается известного принципа, который гласит, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неудачные отношения, особенно если они сопровождаются изменами или неуважением.

"Я вообще не понимала, как она вышла за такого страшилу?!" – прошлась звезда по личной жизни своей коллеги.

Напомним, в мае этого года Алсу подала на развод с супругом, с которым состояла в браке с 2006 года. В прессе активно обсуждались слухи о неверности бизнесмена, которые и стали причиной расставания. Развод стал неожиданностью для многих, ведь пара долгие годы считалась одной из самых стабильных в российском шоу-бизнесе.

Высказывание Лолиты, как всегда, вызвало бурное обсуждение среди поклонников, а ее откровенность лишь добавила остроты в и без того обсуждаемую тему.

К слову, ранее Лолита призналась, что не может выдерживать строгую диету.