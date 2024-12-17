Лолита публично обозвала "страшилой" бывшего супруга Алсу

"Такой страшила": Лолита резко прошлась по личной жизни Алсу
Лолита Милявская. Кадр: YouTube
Внимание общественности приковано к звездной разведенке

Популярная исполнительница Лолита Милявская высказалась о скандальном бракоразводном процессе ее коллеги по отечественной сцене Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым, жестко раскритиковав последнего.

По словам артистки, мужчина никогда не производил на нее хорошего впечатления, и она не понимала, как такая роскошная женщина, как Алсу, могла выбрать подобного человека. Артистка подчеркнула, что решение певицы разорвать отношения после 18 лет брака было правильным шагом.

Эпатажная знаменитость публично назвала предпринимателя "страшилой", добавив, что с самого начала недолюбливала его и не могла понять, чем он мог привлечь Алсу. Артистка и в собственной судьбе придерживается известного принципа, который гласит, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неудачные отношения, особенно если они сопровождаются изменами или неуважением.

"Я вообще не понимала, как она вышла за такого страшилу?!" – прошлась звезда по личной жизни своей коллеги.

Напомним, в мае этого года Алсу подала на развод с супругом, с которым состояла в браке с 2006 года. В прессе активно обсуждались слухи о неверности бизнесмена, которые и стали причиной расставания. Развод стал неожиданностью для многих, ведь пара долгие годы считалась одной из самых стабильных в российском шоу-бизнесе.

Высказывание Лолиты, как всегда, вызвало бурное обсуждение среди поклонников, а ее откровенность лишь добавила остроты в и без того обсуждаемую тему.

К слову, ранее Лолита призналась, что не может выдерживать строгую диету.

Источник: Блокнот ✓ Надежный источник
По теме

В ВСУ проболтались о супероружии против армии России: есть только у пяти стран

Киев не готов сдавать позиции

Россия выставила жесткое требование к НАТО по Украине

Российская сторона указала, что Западу верить нельзя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей