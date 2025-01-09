Лолита придумала необычный способ заполучить жениха-миллиардера

Лолита придумала странный способ заполучить жениха-миллиардера
Лолита Милявская. Фото: соцсети
Певица надеется устроить личную жизнь

Известная исполнительница Лолита Милявская поделилась необычным планом поиска богатого жениха. Артистка заявила в социальных сетях, что собирается воспользоваться услугами сайта знакомств, чтобы встретить состоятельного партнера.

По словам звезды, она мечтает познакомиться с миллиардером, подобным 94-летнему Руперту Мердоку, который известен своей успешной карьерой и баснословным состоянием.

В опубликованном видео певица иронично назвала себя "скромной и гениальной женщиной" – судя по всему, такие качества должны привлечь потенциального жениха. Артистка показала, что готова пробовать новые способы для поиска любви.

Если Милявская найдет подходящего партнера и решит вступить с ним в брак, это станет ее шестым замужеством. Ранее артистка неоднократно рассказывала о своих сложных отношениях, однако она смотрит на будущее с оптимизмом и верит, что ей еще удастся создать крепкую семью.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Будут приняты ответные меры": в Минобороны готовят месть Украине

Украинские войска снова пытались бить по российской территории западным вооружением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей