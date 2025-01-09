Лолита придумала необычный способ заполучить жениха-миллиардера

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Известная исполнительница Лолита Милявская поделилась необычным планом поиска богатого жениха. Артистка заявила в социальных сетях, что собирается воспользоваться услугами сайта знакомств, чтобы встретить состоятельного партнера.
По словам звезды, она мечтает познакомиться с миллиардером, подобным 94-летнему Руперту Мердоку, который известен своей успешной карьерой и баснословным состоянием.
В опубликованном видео певица иронично назвала себя "скромной и гениальной женщиной" – судя по всему, такие качества должны привлечь потенциального жениха. Артистка показала, что готова пробовать новые способы для поиска любви.
Если Милявская найдет подходящего партнера и решит вступить с ним в брак, это станет ее шестым замужеством. Ранее артистка неоднократно рассказывала о своих сложных отношениях, однако она смотрит на будущее с оптимизмом и верит, что ей еще удастся создать крепкую семью.
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