Пугачеву предложили заменить Кадышевой на "Голубом огоньке"

В России много талантливых и именитых артисток

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что подобрал идеальную замену для сбежавшей за границу бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Речь идет об именитой советской певице Надежде Кадышевой.

65-летняя знаменитость прекрасно может заменить беглянку на новогоднем шоу "Голубой огонек", уверен звездный эксперт. Он отметил, что Кадышева сегодня снова находится на пике популярности, благодаря чему ее можно считать настоящей "народной царицей сцены".

Как показали последние месяцы, советская артистка обладает уникальной способностью объединять аудиторию разных поколений. Песни "Широка река", "Течет ручей" и "Плывет веночек" любимы как старшим поколением, так и молодежью. Это связано с ростом интереса к народной музыке, которая проходит новый виток популярности в России. Сегодня молодежь активно снимает ролики под композиции Кадышевой.

Критик подчеркнул, что возросший спрос на выступления позволил певице увеличить гонорары. Бабичев считает, что в случае участия в "Голубом огоньке" Кадышева могла бы не только успешно заменить Пугачеву, но и придать новогоднему шоу особый колорит. Исполнительница, безусловно, способна создать атмосферу, которая соответствует ожиданиям зрителей, ценящих искренность и душевность.

К слову, ранее Филипп Киркоров сделал громкое заявление о Пугачевой.