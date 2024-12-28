Названа цель прибытия знаменитости на Родину

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что в следующем году россияне снова увидят прибытие в страну Аллы Пугачевой. По его словам, на родине у артистки много дел и, в отличие от супруга, она может спокойно приезжать в Россию.

Медиаменеджер считает, что знаменитость приедет назад для того, чтобы не только занятся решением своих вопросов, но также для прощупывания почвы и понимания, сможет ли она, как и прежде, наводить тут свои порядки.

"Она станет в очередной раз обивать пороги высоких кабинетов, потому что наша победа уже близко, а Максим все еще иноагент", – заявил он.

Дворцов отметил, что также Пугачева может попытаться лично вывести свое дорогое имущество, которое ранее развернули на таможне в случае неуспеха, поскольку больше жить в России не планирует. На это есть множество причин, включая потерю былого статуса и отношение к ней российских граждан.

Напомним, Алла Пугачева вместе с семьей уехала за границу почти три года назад. В последний раз она тайно наведывалась в страну в 2023 году, чтобы записать несколько личных песен в Твери. На похороны своих друзей знаменитость тоже перестала приезжать – вместо личного прощания она через своих помощников отправляет памятные венки.

Ранее бизнесмен Снустиков рассказал о подготовке покушения на Пугачеву.