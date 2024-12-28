"Будет обивать пороги кабинетов": Пугачева вернется в Россию в 2025 году

"Будет обивать пороги кабинетов": Пугачева вернется в Россию в 2025 году
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Названа цель прибытия знаменитости на Родину

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что в следующем году россияне снова увидят прибытие в страну Аллы Пугачевой. По его словам, на родине у артистки много дел и, в отличие от супруга, она может спокойно приезжать в Россию.

Медиаменеджер считает, что знаменитость приедет назад для того, чтобы не только занятся решением своих вопросов, но также для прощупывания почвы и понимания, сможет ли она, как и прежде, наводить тут свои порядки.

"Она станет в очередной раз обивать пороги высоких кабинетов, потому что наша победа уже близко, а Максим все еще иноагент", – заявил он.

Дворцов отметил, что также Пугачева может попытаться лично вывести свое дорогое имущество, которое ранее развернули на таможне в случае неуспеха, поскольку больше жить в России не планирует. На это есть множество причин, включая потерю былого статуса и отношение к ней российских граждан.

Напомним, Алла Пугачева вместе с семьей уехала за границу почти три года назад. В последний раз она тайно наведывалась в страну в 2023 году, чтобы записать несколько личных песен в Твери. На похороны своих друзей знаменитость тоже перестала приезжать – вместо личного прощания она через своих помощников отправляет памятные венки.

Ранее бизнесмен Снустиков рассказал о подготовке покушения на Пугачеву.

Источник: Абзац
По теме

В ВСУ заявили о продаже Донбасса из-за Курска

Военные не понимают, зачем их бросили на убой

У Киева возникли проблемы с американскими ATACMS

Практически весь арсенал был израсходован против ВС РФ в зоне СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей