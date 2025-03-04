"Люблю вас": Пугачева обратилась к россиянам

"Люблю вас": Пугачева обратилась к россиянам
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Знаменитость поблагодарила поклонников за преданность

Певица Алла Пугачева, несмотря на эмиграцию, устроила традиционное мероприятие, которое много лет назад назвала Праздник желтых тюльпанов. Ежегодно в первое воскресенье марта поклонники собирались под домом артистки и ждали, когда она выглянет из окна и разрешит весну. В этот раз знаменитость сделала это из своего особняка на Кипре и с помощью соцсетей.

Артистка опубликовала на личной странице снимок мимозы с фразой "Весну разрешаем". Позже ее муж показал, что в этот день Пугачева специально надела ярко-желтое платье. В комментариях под публикациями отметились многие поклонники звезды, которые поблагодарили ее за сохранение такой светлой традиции, поднимающей людям настроение.

После празднования Алла Пугачева решила обратиться к россиянам, снова опубликовав пост. Она поблагодарила всех, кто принимал участие ее акции и хранит о ней добрую память.

"Благодарю всех, кто принял участие в Празднике желтых тюльпанов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", – написала она.

Фото: соцсети

Ее сообщение вызвало массу восторгов публики и ответных благодарственных сообщений.

Ранее стало известно, за чей счет живет Алла Пугачева с мужем за границей.

Источник: соцсети
По теме

"Ссора в браке": глава Финляндии дал странную оценку стычке Зеленского и Трампа

Грандиозную перепалку политиков продолжают обсуждать во всем мире

Трамп указал на худшее заявление Зеленского

Вашингтон поставил Киев на место

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей