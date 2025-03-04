"Люблю вас": Пугачева обратилась к россиянам

Знаменитость поблагодарила поклонников за преданность

Певица Алла Пугачева, несмотря на эмиграцию, устроила традиционное мероприятие, которое много лет назад назвала Праздник желтых тюльпанов. Ежегодно в первое воскресенье марта поклонники собирались под домом артистки и ждали, когда она выглянет из окна и разрешит весну. В этот раз знаменитость сделала это из своего особняка на Кипре и с помощью соцсетей.

Артистка опубликовала на личной странице снимок мимозы с фразой "Весну разрешаем". Позже ее муж показал, что в этот день Пугачева специально надела ярко-желтое платье. В комментариях под публикациями отметились многие поклонники звезды, которые поблагодарили ее за сохранение такой светлой традиции, поднимающей людям настроение.

После празднования Алла Пугачева решила обратиться к россиянам, снова опубликовав пост. Она поблагодарила всех, кто принимал участие ее акции и хранит о ней добрую память.

"Благодарю всех, кто принял участие в Празднике желтых тюльпанов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", – написала она.

Ее сообщение вызвало массу восторгов публики и ответных благодарственных сообщений.

Ранее стало известно, за чей счет живет Алла Пугачева с мужем за границей.