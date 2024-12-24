Бизнесмен Снустиков заявил о подготовке покушения на Пугачеву в 90-х годах

Артистку могли ликвидировать по одному указу

Бизнесмен Геннадий Снустиков, которого в 90-х прозвали крестным отцом российского шоу-бизнеса, рассказал, что однажды Алла Пугачева едва не повторила судьбу покойного Талькова. По его словам, на артистку готовили покушение и хотели ликвидировать.

Мужчина утверждает, что в 90-х Пугачеву заказали какие-то "серьезные люди" – кто именно, он расказывать не стал, как и причину случившегося. Вместе с ней неизвестные планировали также убрать и Машу Распутину.

"Пришлось мне встрять и ответить: "Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина"", – вспомнил он.

Известно, что в те года артистка перешла дорогу многим коллегам из шоу-бизнеса. Слухи о ее непростом нраве ходили и позже, в нулевых и 10-х годах. Только после отъезда Пугачевой из России некоторые знаменитости, которые пережили травлю и проблемы в карьере из-за Примадонны, стали рассказывать подробности.

Ранее Филипп Киркоров признался, что именно Пугачева помогла ему пережить смерть матери. Потеря родителя стала для него большим ударом, но именно артистка смогла вытащить его из депрессивного состояния.