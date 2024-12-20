Киркоров сделал заявление о помощи Пугачевой

Киркоров сделал громкое заявление о Пугачевой
Филипп Киркоров. Кадр: YouTube
Экс-примадонна остается под пристальным вниманием прессы

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сделал очередное громкое заявление о своей бывшей супруге Алле Пугачевой. Артист подчеркнул, что она сыграла огромную роль в одном из самых сложных периодов его жизни.

Певец признался, что именно артистка помогла ему справиться с тяжелой утратой – смертью матери Виктории Марковны. Это случилось тридцать лет назад, и трагедия совпала с днем рождения певца, что сделало горестный момент еще более болезненным.

Артист поделился, что потеря матери стала для него самым большим ударом, который он переживал долго и мучительно. В это время его тогда еще супруга оказалась единственным человеком, который смог поддержать его и разделить боль утраты. Она не только была рядом в самые трудные дни, но и активно помогала заботиться о больной родительнице, пока та была жива.

"Мне очень повезло, что в тот момент рядом была моя жена Алла. Она вытащила меня из этого омута горя и уныния", – заявил исполнитель.

После ухода матери "Женщина, которая поет" сделала все возможное, чтобы помочь мужу справиться с эмоциями и не погрузиться в отчаяние. Артист признал, что без ее поддержки мог бы сломаться под тяжестью переживаний. По словам певца, только помощь любимой женщины помогла ему сохранить рассудок и силы, чтобы жить дальше.

К слову, ранее стало известно о бойкоте Пугачевой в Израиле.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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