Боярский признался, что страдал от алкогольной зависимости

Артист решил раскрыть все карты перед поклонниками

Михаил Боярский, легендарный актер и исполнитель культовой роли д'Артаньяна, откровенно рассказал о сложном периоде своей жизни, когда злоупотребление алкоголем стало для него почти ежедневной привычкой. Лариса Луппиан, супруга артиста, также поделилась воспоминаниями о тех временах, отметив, что она сама чуть не оказалась втянутой в этот сомнительный образ жизни.

По словам звездной супруги, в тот период они с мужем регулярно покупали алкоголь и выпивали, распитие спиртных напитков практически стало частью их повседневности. Она призналась, что до сих пор не понимает, как им удалось избежать серьезных последствий.

К счастью, один из самых ярких советских артистов смог взять себя в руки и отказаться от пагубной привычки. В этом ему помогла поддержка жены, которая всегда была рядом. Сейчас актер употребляет спиртное только по праздникам и соблюдает меру.

К слову, ранее Боярский неожиданно проговорился о серьезных переменах в звездном семействе. Оказалось, что его сын тайно развелся и уже успел жениться заново, а также обзавелся двумя наследниками.