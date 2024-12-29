Боярский признался, что страдал от алкогольной зависимости

Боярский публично признался в алкогольной зависимости
Михаил Боярский. Фото: соцсети
Артист решил раскрыть все карты перед поклонниками

Михаил Боярский, легендарный актер и исполнитель культовой роли д'Артаньяна, откровенно рассказал о сложном периоде своей жизни, когда злоупотребление алкоголем стало для него почти ежедневной привычкой. Лариса Луппиан, супруга артиста, также поделилась воспоминаниями о тех временах, отметив, что она сама чуть не оказалась втянутой в этот сомнительный образ жизни.

По словам звездной супруги, в тот период они с мужем регулярно покупали алкоголь и выпивали, распитие спиртных напитков практически стало частью их повседневности. Она призналась, что до сих пор не понимает, как им удалось избежать серьезных последствий.

К счастью, один из самых ярких советских артистов смог взять себя в руки и отказаться от пагубной привычки. В этом ему помогла поддержка жены, которая всегда была рядом. Сейчас актер употребляет спиртное только по праздникам и соблюдает меру.

К слову, ранее Боярский неожиданно проговорился о серьезных переменах в звездном семействе. Оказалось, что его сын тайно развелся и уже успел жениться заново, а также обзавелся двумя наследниками.

Источник: Шоу "Эксклюзив" на Первом канале ✓ Надежный источник
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