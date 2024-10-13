Боярская рассказала, почему решила прятать детей от публики

Муж поддерживает любимую супругу

Популярная российская артистка Елизавета Боярская рассказала, почему предпочитает скрывать своих детей от внимания публики и средств массовой информации. По словам именитой наследницы, ее личный опыт, связанный с известностью отца, легендарного артиста Михаила Боярского, повлиял на решение оберегать сыновей от излишнего внимания со стороны поклонников и прессы.



Заботливая мать призналась, что ее детство прошло на фоне гастролей и бесконечных репетиций отца. Известность знаменитого родителя, "обкрадывала" ее детство. Она вспоминает, как часто присутствовала на репетициях и съемках, а свободное время в кругу семьи превращалось в редкость. Поэтому девушка не хочет, чтобы ее наследники испытывали похожие неудобства и сталкивались с ограничениями, которые неизбежно накладывает публичная жизнь.

С супругом, актером Максимом Матвеевым, они сознательно избегают демонстрации семейных фото в социальных сетях и предпочитают не обсуждать подробности жизни наследников в интервью. По мнению Боярской, дети должны расти в обычной, спокойной атмосфере, вдали от камер и внимания общественности. Она уверена, что каждый ребенок имеет право на счастливое и беззаботное детство, не омраченное публичностью и постоянным вниманием прессы.