Стало известно о тайном разводе и младших детях Сергея Боярского

Тайный развод и младшие дети: вскрылись неожиданные перемены в жизни Боярского
Михаил Боярский с сыном Сергеем. Фото: соцсети
Изменения в личной жизни долгое время удавалось скрывать

В семье легендарного советского артиста Михаила Боярского произошли неожиданные изменения. Внезапно выяснилось, что его сын Сергей тайно разорвал брак с теперь уже бывшей супругой Екатериной и вновь женился. Имя новой возлюбленной звездного наследника пока не раскрывается. О личной жизни сына случайно рассказал сам актер, проговорившись, что теперь у него шестеро внуков.

Эту информацию подтвердила старшая дочка государственного деятеля, Екатерина. Она уточнила, что у ее родителя две дочери и два сына. Эти слова подтвердили, что у Сергея появилось двое младших детей.

В прессе предполагают, что младшие дети политика живут вместе с ним в Москве, однако других подробностей о его личной жизни пока нет. Семья предпочитает не распространяться о переменах, сохраняя их в тайне от широкой публики.

Поклонники Боярского активно обсуждают эту новость, высказывая удивление из-за того, что такое грандиозное событие удалось сохранить в тайне.

К слову, ранее Михаил Боярский назвал себя "злобным старикашкой".

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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