Боярский назвал себя "злобным, сварливым старикашкой"

Через несколько дней артист отметит 75-летний юбилей

Михаил Боярский по праву считается одной из самых ярких советских звезд. У пожилого артиста остается огромное количество поклонников по всему миру, которые готовы воспевать его талант и другие качества. Но на днях звезде "прилетело" из неожиданного места. Боярский сам себя жестко раскритиковал, обозвав грубыми словами.

Любимец публики откровенно рассказал, что не стремится выглядеть моложе своих лет и с уважением относится к своему возрасту. Актер признался, что воспринимает старость как естественный этап жизни, которого не стоит стесняться. При этом в разговоре он назвал себя "злобным, сварливым старикашкой", но подчеркнул, что спокойно относится к этой своей "новой роли".

26 декабря Боярскому исполнится 75 лет. Актер отметил, что благодарен судьбе за возможность дожить до этого возраста, увидеть внуков. Более того, теперь он может проводить много времени с близкими и наслаждаться жизнью вместе с друзьями. По словам знаменитости, возраст помогает глубже оценить важные моменты и осознать ценность каждой прожитой минуты.

Боярский также поделился своим мнением о том, что с годами отношения с окружающими становятся проще. Это связано с тем, что люди в старости начинают больше ценить жизнь, меняют свои приоритеты и легче находят общий язык благодаря схожим жизненным оценкам. Актер напомнил, что стареет не только он, но и его близкие друзья, многие из которых уже покинули этот мир, что вызывает легкую грусть, но является обычным течением жизни.

К слову, ранее Боярский раскрыл причину стеснения Добрынина выступать на сцене.