Боярский рассказал о стеснении Добрынина выступать на сцене

Боярский раскрыл причину стеснения Добрынина выступать на сцене
Вячеслав Добрынин. Кадр: YouTube
Смерть мэтра стала трагедией для всей страны

Уход знаменитого советского и российского композитора Вячеслава Добрынина переживает вся страна. Своими воспоминаниями о маэстро делятся его именитые коллеги. Так, легендарный советский артист Михаил Боярский рассказал, что композитор в течение долгого времени отказывался от выступлений на сцене.

По словам актера, маэстро стеснялся петь из-за картавости и предпочитал оставаться в роли автора песен. Однако со временем музыканту удалось преодолеть этот комплекс, и он все же начал исполнять свои композиции.

"Главный Мушкетер" страны отметил, что на протяжении многих лет советовал коллеге попробовать себя в качестве исполнителя, и позже их совместные выступления стали привычным делом, артисты много гастролировали вместе и завоевали признание публики.

Для актера творчество мэтра всегда занимало особое место, так как его песни стали неотъемлемой частью советской и российской эстрады. Однако в последние годы здоровье музыканта значительно ухудшилось. Он перенес три инсульта, которые подорвали его силы и привели к трагическому исходу.

Композитор скончался 1 октября, оставив после себя богатое музыкальное наследие и множество песен, которые остаются популярными на протяжении многих лет. Его вклад в развитие отечественной музыки навсегда останется в памяти поклонников и коллег.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник

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