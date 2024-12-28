Джанабаева с мужем сняли видео про два типа людей и нарвались на критику

Фанаты и недоброжелатели продолжают следить за жизнью пары

Звездная исполнительница Альбина Джанабаева опубликовала новое видео с участием своего возлюбленного Валерия Меладзе, которое вызвало бурное обсуждение в интернете. В ролике она танцует с колокольчиками вокруг благоверного, который невозмутимо сидит в кресле. Музыкальным сопровождением стала композиция Софии Ротару с текстом: "Я решу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год". С помощью такого странноватого для взрослых людей видеоролика пара решила показать два типа людей в декабре – чрезмерно активных и расслабленных.

В подписи к публикации звезда поинтересовалась у своих подписчиков, к какому типу они себя относят, задав вопрос: "Ты в этом году Альбина или Валерий?". Пользователи Сети активно обсуждали эту тему, делясь своими ощущениями. Многие отметили, что пока чувствуют себя не особо активными, но тоже хотят зарядиться предновогодней энергетикой.

Однако не все зрители оценили юмор артистки. Некоторые раскритиковали видео, заявив, что возрастным людям не стоит снимать подобный контент. В комментариях появились мнения о том, что такие публикации выглядят неестественно и "глупо". Кто-то предположил, что отсутствие выступлений и других проектов вынудило пару заняться таким странным хобби.

"Зачем снимать такие глупые видео?", "Надрыв прям 50-летний", – пишут комментаторы.

К слову, ранее стало известно, сколько жена Меладзе берет за корпоратив в России.