Бородин потребовал проверить Меладзе на финансирование ВСУ

Финансирование ВСУ: Меладзе попал в новый переплет
Константин Меладзе. Фото: соцсети
Над композитором сгущаются тучи

Популярный композитор Константин Меладзе оказался в сложной ситуации. Известный российский общественник Виталий Бородин призвал проверить музыкального продюсера на возможное финансирование Вооруженных сил Украины. По его мнению, композитор демонстрирует неясную позицию в отношении нашей страны и ее конфликта с соседним государством, что вызывает вопросы о его истинных взглядах.

Активист отметил, что звездный артист покинул Россию, однако продолжает зарабатывать на российской аудитории, что, по его словам, следует воспринимать как оскорбление по отношению к обществу. Он подчеркнул, что давно пора бы сделать вывод о том, что семья Меладзе не заинтересована в поддержке Российской Федерации, предпочитая выступать за другую сторону конфликта.

Вопрос о проверке на финансирование ВСУ поднимается в контексте того, что некоторые общественные деятели и исполнители оказываются вовлечены в сложные политические и социальные процессы, связанные с текущими событиями.

Пока официального подтверждения связи Меладзе с финансированием армии соседнего государства нет, но подобные заявления могут повлиять на его дальнейшую профессиональную деятельность и репутацию.

К слову, ранее россияне накинулись на бывшую жену Меладзе Брежневу после жесткой провокации.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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