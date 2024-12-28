Марина Кравец высказалась о ревности в отношениях с мужем

Одна из самых красивых юмористок страны решила быть откровенной

Марина Кравец, одна из самых ярких звезд Comedy Club, уже 11 лет счастлива в браке с Аркадием Водаховым. Ее супруг занимает престижную должность генпродюсера телеканала ТНТ. В семье подрастают двое детей. Во время недавней беседы с телеведущим Дмитрием Дибровым артистка откровенно раскрыла некоторые аспекты своей семейной жизни.

Ведущий в разговоре отметил, что считает свою собеседницу невероятно привлекательной женщиной. По его мнению, ее избраннику следовало бы "закрыть ее дома", чтобы она занималась только семьей и детьми. Об этом рассказывает женский журнал "Клео.ру".

Однако красавица-юмористка дала понять, что в их семье царят другие принципы. Она подчеркнула, что ни она, ни ее супруг не обсуждают темы, связанные с ревностью. По словам артистки, в их отношениях нет места подобным разговорам, так как они в принципе не занимаются "такими вещами", то есть абсолютно верны друг другу.

Кравец дала понять, что семейная жизнь для них – это равноправное партнерство, где каждый уважает личные границы и интересы любимого человека. Такой подход помогает сохранять гармонию в отношениях, несмотря на публичный статус и занятость обоих супругов.

К слову, ранее коллега Кравец Гарик Харламов рассказал о жизни с молодой женой.