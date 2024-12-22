Заработки Киркорова после скандала резко взлетели

Заработки Киркорова после скандала резко взлетели
Филипп Киркоров. Фото: Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев/wikimedia.org
Поп-король сколотил целое состояние

После скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой, разразившегося в конце прошлого года, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров не только смог восстановить свою репутацию, но и увеличить доходы от рекламы. По информации источников, сейчас артист зарабатывает на рекламных контрактах от 8 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что для многих звезд участие в подобных скандалах может негативно сказаться на карьере. Например, Настя Ивлеева и певица Глюкоза из-за ухудшения репутации уже давно не получают прежние рекламные доходы. В то же время представитель старой артистической гвардии поступил иначе: он извинился за свое присутствие на вечеринке, что позволило ему сохранить доверие аудитории и рекламодателей.

Сразу после публичного извинения исполнитель получил несколько новых контрактов, и это помогло ему укрепить позиции на звездном рынке. По мнению аналитиков, его подход к управлению имиджем оказался успешным и стал примером того, как правильно справляться со скандальными ситуациями в шоу-бизнесе.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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