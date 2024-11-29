Харламов рассказал о похудении с помощью молодой жены

Звезды несколько лет были в отношениях, потом наконец поженились

Российский юморист Гарик Харламов летом этого года в третий раз отправился в ЗАГС. Его избранницей стала коллега по звездному цеху Катерина Ковальчук. С момента свадьбы многие заметили изменения не только в его супруге, но и в самом артисте: мужчина заметно похудел, что стало предметом обсуждений среди поклонников.

В беседе с журналистами артист подтвердил, что снова пытается избавиться от лишних килограммов. Однако на этот раз причиной его изменений стала супруга. Он в шутливой форме рассказал, что секрет его похудения заключается в том, что девушка его практически не кормит. Артист отметил, что процесс снижения веса для него дается нелегко, но благодаря поддержке жены он продолжает работать над собой.

"Она меня не кормит. Вот в чем дело. В этом самый главный секрет", – сообщил хохмач. Его слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Семейная жизнь явно положительно сказалась на обоих. Поклонники отмечают, что супруги выглядят счастливыми и гармоничными. Гарик продолжает активно участвовать в творческих проектах, а Катерина развивается в актерской карьере.

К слову, ранее Харламов рассказал, почему не может смотреть киноленты с участием собак.