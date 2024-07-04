Лева Би-2* рассказал о драке лидера "Сплина" с его гитаристом

Инцидент произошел в Италии

Тяжелые характеры рокеров часто приводят к различным потасовкам и скандалам. Так, оказалось, что настоящая бойня произошла между очень популярными в нашей стране рок-группами. Речь идет о группе "Би-2" и "Сплин".



Любопытно, что оба музыкальных коллектива старательно рвут связи с Россией и стараются устроить свою жизнь за границей. Егор Бортник*, известный широкой публике под псевдонимом Лева Би-2*, рассказал о потасовке, которую устроил лидер группы "Сплин" Александр Васильев.

Два музыкальных коллектива совместно выступали на корпоративе в Италии. Как это обычно бывает, алкоголь лился рекой, и любители выпить быстро пришли в состояние алкогольного опьянения. Сильно напившийся Васильев начал буянить и завязал драку с гитаристом из группы "Би-2", в итоге жестоко его избив.

Бортник* отметил, что Васильев часто устраивал дебоши, а наутро ничего не помнил. При этом Лева Би-2* подчеркнул, что не держит зла на своего коллегу и считает его очень талантливым музыкантом. Однако избиение собственного гитариста простить не может, поэтому артисты до сих пор не общаются.

К слову, ранее стало известно, что участники группы "Би-2" попросили гражданство Молдавии.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации