Кудрявцева поддержала Анну Asti после утечки личных фотографий

Бедная певица попала в ужасную ситуацию

Популярная исполнительница Анна Asti оказалась в центре скандала после того, как в Сети появились ее откровенные фотографии и видео. Знаменитость заявила, что причиной утечки стали мошенники, которые взломали ее телефон. По словам артистки, интимные снимки были сделаны исключительно для ее возлюбленного, а распространяемое в интернете видео, на котором она якобы занимается любовью с незнакомым мужчиной, является подделкой.

Ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где многие обсуждают личную жизнь певицы. На фоне этих событий телеведущая Лера Кудрявцева выступила с поддержкой девушки. Она отметила, что на фотографиях артистка выглядит прекрасно – о такой роскошной фигуре можно только мечтать, и посоветовала ей не обращать внимание на слухи и домыслы. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Певица призналась, что произошедшее стало для нее серьезным ударом, но она намерена справиться с ситуацией и не позволит злоумышленникам повлиять на ее жизнь и карьеру. Поклонники артистки также выразили слова поддержки, люди осудили действия мошенников и призвали уважать частную жизнь звезды.

К слову, ранее Кудрявцева накинулась на прожорливую бывшую Павла Дурова. Аппетиты дамочки поражают.