Ургант назвал бредом предложение отправиться сыну в зону СВО

"Какой-то бред": Ургант ответил на предложение поехать в зону СВО
Иван Ургант. Фото: АГН "Москва"
Артист высказал свое мнение по острому вопросу

Эдгар Запашный во время недавнего интервью предложил российскому телеведущему Ивану Урганту пойти по пути искупления, чтобы снова вернуться в эфир "Первого канала". Он считает, что сейчас у знаменитости есть единственный вариант для возобновления своей телевизионной карьеры – снять репортаж с Аллеи Ангелов. По словам дрессировщика, в действительности против своей страны артист ничего слишком плохого не сделал.

На подобное предложение отреагировал Андрей Ургант, отец известного ведущего. Он указал, что его подобная инициатива выглядит крайне смешно – ему кажется комичным, что именно Запашный сделал в адрес его сына подобное заявление.

"Запашный предлагал Ване [поехать в Донбасс]? Такого просто не может быть. Это звучит как какой-то бред", – сказал актер.

Ранее появились слухи, что Иван Ургант может в ближайшее время вернуться на "Первый канал". Источники сообщили, что его команда уже начала работу над несколькими проектами и находится в ожидательном режиме до тех пор, пока ведущему разрешат снова зарабатывать деньги на телевидении.

Источник: Абзац
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