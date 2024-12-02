Ургант сделал заявление об изгнании из России

"Никуда нельзя": Ургант сделал заявление об изгнании из России
Иван Ургант. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость высмеял свои проблемы с возвращением на российские экраны

Иван Ургант сейчас отправился в Дубай, чтобы выступить перед публикой вместе с Владимиром Познером с рассказом о своих путешествиях. Во время представления он исполнил песню, в которой пошутил о своем изгнании из России.

Сперва знаменитость понастальгировал по тем моментам, когда он вместе с телеведущем путешествовал по различным странам, а после высказался о возможности нового сотрудничества для похожего проекта.

"Изменения в России происходят год от года, сколько мы исколесили стран, республик и народов. Оказалось, это счастье будет длиться не всегда. На нашу любимую съемку мы с Познером едем куда, на новые с Познером съемки куда мы поедем, куда. Никуда-никуда нельзя, нельзя", – спел Ургант.

Ранее в эфир "Первого канала" вернулся Владимир Познер, который представил свой туристический фильм о Турции, но снятый без участия Ивана Урганта. Подобное решение привело к скандалу. В частности против появления журналиста на первой кнопке высказался Никита Михалков, который задался вопросом, на каком уровне было принято это решение в свете неоднозначного отношения ведущего к России.

После претензий к своей персоне Познер решил дать комментарий, в котором прояснил, какие чувства испытывает к РФ.

Источник: Telegram
По теме

Киев накинулся на Вашингтон: "Есть проблемы"

Украинцы остались недовольны усилиями американцев по вложениям в конфликт с Россией

ВС РФ разнесли логово террористов под Харьковом

Кровавые злодеи превращены в пепел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей