Знаменитость высмеял свои проблемы с возвращением на российские экраны

Иван Ургант сейчас отправился в Дубай, чтобы выступить перед публикой вместе с Владимиром Познером с рассказом о своих путешествиях. Во время представления он исполнил песню, в которой пошутил о своем изгнании из России.

Сперва знаменитость понастальгировал по тем моментам, когда он вместе с телеведущем путешествовал по различным странам, а после высказался о возможности нового сотрудничества для похожего проекта.

"Изменения в России происходят год от года, сколько мы исколесили стран, республик и народов. Оказалось, это счастье будет длиться не всегда. На нашу любимую съемку мы с Познером едем куда, на новые с Познером съемки куда мы поедем, куда. Никуда-никуда нельзя, нельзя", – спел Ургант.

Ранее в эфир "Первого канала" вернулся Владимир Познер, который представил свой туристический фильм о Турции, но снятый без участия Ивана Урганта. Подобное решение привело к скандалу. В частности против появления журналиста на первой кнопке высказался Никита Михалков, который задался вопросом, на каком уровне было принято это решение в свете неоднозначного отношения ведущего к России.

После претензий к своей персоне Познер решил дать комментарий, в котором прояснил, какие чувства испытывает к РФ.