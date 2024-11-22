Галкин* опустился на колени перед зрителями в США - фото

К артисту приковано внимание публики

Максим Галкин*, известный российский юморист и муж Аллы Пугачевой, во время своего выступления в США вызвал ажиотаж, неожиданно опустившись на колени перед зрителями. Таким образом он выразил благодарность за теплый прием, который ему оказали, а также за многочисленные цветы, подаренные поклонниками после концерта. Однако этот жест вызвал массу обсуждений в обществе, и многие начали строить догадки о возможных причинах такого поведения.

Некоторые считают, что чрезмерная доброжелательность артиста в адрес американской публики может быть неслучайной. По мнению пользователей соцсетей, звездное семейство планирует переехать в США. Такие предположения подкреплены несколькими обстоятельствами.

Во-первых, как отмечают комментаторы, жизнь в Европе у звездной пары складывается непросто. Семье неоднократно приходилось менять места жительства из-за политической обстановки, а также из-за климатических условий. Например, жара в летний период стала серьезной проблемой для Аллы Борисовны, учитывая ее возраст.

Во-вторых, большинство близких родственников Пугачевой уже давно обосновались в США. Дочь певицы Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и их дочкой Клавдией живет в Америке. Там же находится внук Никита Пресняков с супругой. Это, по мнению общественности, делает США более привлекательным местом для переезда Галкина* и Пугачевой, так как позволит быть ближе к семье. Люди продолжают гадать, куда на этот раз могут сбежать главные кочевники шоу-бизнеса.

К слову, ранее стало известно о том, как Пугачева публично плюнула в Гурченко.

*признан иностранным агентом в России