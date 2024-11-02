Комик Галкин* пришел в восторг после посещения Украинского музея

Галкин* забился в восторге от одной детали в Украинском музее
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Беглому артисту очень понравилось увиденное

Шоумен Максим Галкин*, находящийся сейчас в туре по США, во время своих гастролей посетил Украинский музей в Нью-Йорке. Между выступлениями артист использует возможность познакомиться с культурными достопримечательностями, и музей в крупнейшем американском городе стал для него одной из таких точек интереса. Более того, беглый комик буквально пришел в восторг от увиденного в культурном заведении, посвященном Украине.

На выставке в музее представлены работы известных украинских художников, таких как Давид и Владимир Бурляк, Мария Синякова, Александр Богомазов и других мастеров. Экспозиция охватывает разные направления украинского авангарда.

Однако одна деталь особенно поразила Галкина* – выставка художницы Александры Экстер, расположенная на первом этаже музея. Александра Экстер, известная своими инновационными подходами к искусству и авангардной живописью, оставила значимый след в украинской и мировой культуре. Ее работы с яркими цветами, динамичными формами и необычными композиционными решениями вызвали у артиста сильное впечатление.

Как известно, шоумен активно поддерживает Украину, выражая солидарность с украинским народом. С момента отъезда из России он неоднократно высказывался в поддержку Киева и поливал грязью российские власти.

К слову, ранее Галкин* сделал неожиданное заявление о родине.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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