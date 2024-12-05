Грушевский раскрыл причину антироссийского поведения Галкина*

Раскрыта причина антироссийского поведения Галкина*: "Есть серьезный спонсор"
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Комик превратился в настоящего русофоба

Михаил Грушевский, известный российский юморист, высказал свое мнение о причинах русофобских заявлений беглого комика Максима Галкина*. По его словам, хохмач своими высказываниями в адрес политической ситуации, вероятно, выполняет определенный "заказ" от могущественного куратора. Артист считает, что действия его опального коллеги не связаны с личными убеждениями, а продиктованы профессиональной необходимостью.

Как известно, беглый лицедей открыто осудил действия нашей страны на территории соседнего государства и в результате был внесен в черный список иноагентов. Любопытно, что примерно тогда же артист поддержал действия Израиля в секторе Газа, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Михаил подчеркнул, что попытки беглеца создать образ смелого и бесстрашного человека, отстаивающего свои идеалы, не соответствуют действительности. Он заявил, что подобное поведение выглядит как профессиональная работа, направленная на поддержание заданной спонсором идеологической линии.

Юморист также выразил сомнение в том, что столь образованный человек, каким является беглый комик, может так однобоко интерпретировать современную реальность. Артист уверен, что действия его коллеги лишены объективности и направлены исключительно на удовлетворение требований определенных структур.

"Идет чисто профессиональная, корпоративная отработка заказа от серьезного спонсора", – вынес свой вердикт артист.

К слову, ранее Галкин* рухнул на колени перед американцами.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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