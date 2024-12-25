Осудивший Россию Козловский внезапно вернулся в Москву и удивился пустому ГУМу

Осудивший Россию Козловский внезапно вернулся в Москву и высказал свое "фи"
Данила Козловский. Фото: АГН "Москва"
У общества много вопросов к беглой знаменитости

Актер Данила Козловский неожиданно вернулся в Москву и сразу начал высказывать свое недовольство положением дел в столице. К актеру есть немало вопросов – после известных событий зимы 2022 года он спешно сбежал за границу, а также неоднозначно высказывался по поводу событий на международной арене. На этом фоне артиста записали в предатели, впрочем, сам он таковым себя не считает.

Теперь же вернувшаяся звезда решил поделиться своими впечатлениями от города в преддверии новогодних праздников. В социальной сети он заявил, что у него вызвал недоумение якобы пустой ГУМ – одно из самых популярных мест для праздничных покупок.

Козловский опубликовал фотографии торгового центра, где, судя по кадрам, почти не было посетителей. Он задал риторический вопрос: "А где все?". Однако журналисты обратили внимание, что такой пустующий вид ТЦ обусловлен ракурсом съемки.

Цели и сроки визита актера в Россию пока остаются неизвестными. Отмечается, что на протяжении последних двух лет Козловский не участвовал в театральных постановках и кинопроектах в России. Его основным источником дохода стали моноспектакли, которые он активно проводит за рубежом.

Возвращение артиста вызвало большой интерес, в том числе касательно его политической позиции. Многие зрители обращают внимание на то, что Козловский все также старательно избегает четких высказываний по актуальным темам, что вызывает неоднозначную реакцию у публики.

К слову, ранее на концерте Козловского произошла провокация против России.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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