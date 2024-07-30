Данила Козловский со сцены признался в любви к Пугачевой

Артист продолжает попытки усидеть на двух стульях

Позиция известного артиста Данилы Козловского по поводу последних событий, развернувшихся на международной арене, вызывает подозрение у многих поклонников. Актер не раз заявлял, что нашей стране есть, в чем "каяться". Также Козловский предпочитает находиться в сомнительной компании беглых знаменитостей. Недавно он обратился с неожиданным заявлением к Алле Пугачевой.



Козловский оказался в теплой компании покинувших Россию артистов, приехавших в Юрмалу. Там он дал моно-спектакль и со сцены обратился персонально к бывшей примадонне отечественной эстрады. Козловский признался певице в любви и сообщил, что всегда был поклонником ее творчества. На этом мероприятии также была замечена потерявшая уважение россиян Чулпан Хаматова и скандально известный артист Максим Виторган.

Пугачева явно была польщена таким вниманием со стороны молодого актера. После завершения спектакля она отправилась за кулисы, где лично поблагодарила Козловского за удовольствие наблюдать за его игрой и теплые слова. Сбежавшие за границу артисты стараются поддерживать друг друга и держаться вместе.

К слову, ранее россияне обрушились с критикой на Аллу Пугачеву и ее близкого друга-иноагента. Ряд именитых беглецов решили почтить своим присутствием фестиваль заядлой русофобки Лаймы Вайкуле.