На концерте Козловского в Лондоне выкрикивали лозунги за Украину

На концерте Козловского произошла провокация против России
Данила Козловский. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость не стал поддерживать происходящее

Актер Данила Козловский после отмены в в России стал ездить с гастролями по Европе. Недавно знаменитость представил свой моноспектакль FRANK в Лондоне, на котором произошла проукраинская провокация, сообщают СМИ.

По данным журналистов, во время представления один из зрителей решил выкрикнуть украинские лозунги. Однако он не получил поддержки ни у собравшейся публики, ни у самого Козловского, который сделал вид, что ничего не услышал.

Утверждается, что посмотреть на актера пришла огромная толпа – зал был практически полностью забит, несмотря на немаленькую стоимость входного билета. Чтобы посмотреть на звезду "Легенды 17" люди отдавали от 5 до 21 тысячи рублей. На шоу Данила исполнял песни Фрэнка Синатры и Аллы Пугачевой.

Ранее стало известно, что Козловский оказался в списке "серых артистов". Из-за неоднозначной реакции на политические события звезду пока не снимают в новых фильмах и сериалах, а старые проекты поставили на паузу При этом актер открыто не высказывал свою позицию, однако публику возмутил его отъезд в США в начале 2022 года, где у него живут бывшая жена и дочь.

Источник: News.ru
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