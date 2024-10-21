На концерте Козловского в Лондоне выкрикивали лозунги за Украину

Знаменитость не стал поддерживать происходящее

Актер Данила Козловский после отмены в в России стал ездить с гастролями по Европе. Недавно знаменитость представил свой моноспектакль FRANK в Лондоне, на котором произошла проукраинская провокация, сообщают СМИ.

По данным журналистов, во время представления один из зрителей решил выкрикнуть украинские лозунги. Однако он не получил поддержки ни у собравшейся публики, ни у самого Козловского, который сделал вид, что ничего не услышал.

Утверждается, что посмотреть на актера пришла огромная толпа – зал был практически полностью забит, несмотря на немаленькую стоимость входного билета. Чтобы посмотреть на звезду "Легенды 17" люди отдавали от 5 до 21 тысячи рублей. На шоу Данила исполнял песни Фрэнка Синатры и Аллы Пугачевой.

Ранее стало известно, что Козловский оказался в списке "серых артистов". Из-за неоднозначной реакции на политические события звезду пока не снимают в новых фильмах и сериалах, а старые проекты поставили на паузу При этом актер открыто не высказывал свою позицию, однако публику возмутил его отъезд в США в начале 2022 года, где у него живут бывшая жена и дочь.