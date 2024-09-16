Акиньшину заподозрили в беременности от Козловского

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Давно разменявшую четвертый десяток актрису Оксану Акиньшину заподозрили в беременности от коллеги по звездному цеху Данилы Козловского. Актриса, которая в последнее время предпочитает вести закрытый образ жизни, недавно привлекла внимание своих поклонников и СМИ. Оксана сделала исключение и опубликовала в Сети несколько снимков, демонстрирующих ее новый наряд, подобранный для осени.
Поклонники высоко оценили элегантный и женственный стиль красотки. Однако многие обратили внимание на ее изменившуюся фигуру и предположили, что актриса может быть в интересном положении.
Обсуждения не утихают, так как поклонники подметили округлившийся живот, который стал главным объектом спекуляций. Если сплетни о малыше под сердцем подтвердятся, то вероятным отцом звездного наследника может быть Козловский, с которым девушку связывают длительные романтические отношения. Пара уже давно находится под пристальным вниманием поклонников и медиа, однако они предпочитают не афишировать свою личную жизнь.
Пока что звездная пара не комментировала ситуацию, что лишь подогревает слухи. Девушка продолжает хранить молчание и не делится подробностями своей личной жизни.
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