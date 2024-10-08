Кинокритик рассказал, куда пропал Данила Козловский

Лишился работы: куда пропал Данила Козловский
Данила Козловский. Фото: АГН "Москва"
Все проекты с его участием отложили в дальний ящик

В последнее время ничего не слышно о работе Данилы Козловского в России. Большинства проектов он лишился после того, как общественность возмутили его "двусмысленные речи". И хотя официально артист свою позицию не озвучивал, культура отмены его настигла.

Известно, что Козловского хотели вырезать из киноленты "Летучий корабль", где он сыграл Бабу Ягу. В итоге знаменитость решили не упоминать в титрах, а на экране оставили, поскольку в гриме он был неузнаваем.

Кинокритик Александр Голубчиков утверждает, что сейчас Козловский включен в "серый список" российских артистов. Именно поэтому новые проекты с его участием на экраны не выходят. Также актер больше не появляется на светских мероприятиях. 

Эксперт напомнил, что ранее звезда засудил общественника Бородина, который обвинял его в незаконных призывах. И хотя его правота была доказана, на карьере Козловского это не отразилось.

"Его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку", – отметил Голубчиков.

По его словам, аналогичная участь настигла и некоторых других артистов, которые не высказали свою политическую позицию публично, но вызвали недовольство общественности.

Ранее появились слухи, что Оксана Акиньшина может быть беременна от Данилы Козловского.

Источник: Страсти
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