Козловский сравнил киноиндустрию в России и США

Артист выступил с заявлением

Данила Козловский дал первое за долгое время интервью, в котором высказался на тему развития российского кинематографа. Он также сравнил отечественную отрасль с американской, заявив, что до США нашим еще очень далеко.

Актер говорит, что именно Штаты являются "ведущей кинодержавой", хотя там есть как хорошие фильмы, так и проходные, гениальные кинокартины и необязательные. Для того, чтобы российским киноделам достичь такого же уровня, потребуется проделать очень длинный путь. При этом он не умаляет заслуг в отечественном производстве фильмов.

"Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит", – заявил он.

По словам Козловского, Россия всегда была в качестве догоняющих в области кинопроизводства, и на этой позиции она будет еще очень долго. Знаменитость считает, что основной успех американских фильмов заключается в отсутствии строгой цензуры, поэтому творцы могут говорить со зрителем на абсолютно любую тему. Путь и с некоторыми перекосами.

Как известно, у Данилы Козловского в США осталась бывшая жена и дочь, которых он часто навещает. Ранее стало известно, что актер выиграл в России суд о защите чести и достоинства. Ему удалось доказать, что он не делал призывов к митингам и не распространял зловредной информации о своей стране.