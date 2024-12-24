Знаменитость объяснила свою позицию

Не все представители шоу-бизнеса хорошо относятся к Ярославу Дронову, а также его внезапной популярности в России. К примеру, не разделяет восторга вокруг SHAMAN певица Кэти Топурия. Она призналась, что ей не близок имидж и позиционирование артиста.

По словам солистки группы "А'Студио", Ярослав действительно обладает хорошими вокальными данными. Однако то, как себя представляет на сцене, вызывает у нее отторжение.

"Его имидж, его направление… Ну, как артист он мне не по душе", – заявила она в недавнем интервью.

При этом Кэти указала, что SHAMAN просто не соответствует ее вкусовым предпочтениям, но для других он может быть вполне отличным артистом.

Ранее писатель Захар Прилепин также отмечал, что ему не близко творчество Ярослава Дронова по многим направлениям. Особенно ему не понравилось, что певца так рано наградили званием заслуженного. По словам публициста, в России есть множество артистов, которые показали себя с патриотичной стороны и более достойны награды.

До этого о неприятии творчества SHAMAN также намекал и предполагаемый любовних его жены Егор Крид. Он говорил, что не слушает такую музыку, но у всех свои вкусы. При этом при личной встрече артист не вызвал у него никакого негатива.