Артист постарался сохранить самообладание и доработать до конца

Певец SHAMAN в этом году снова резко покинул сцену во время записи финальной композиции для концерта "Песни года", пока остальные артисты продолжали работать на камеру. Незадолго до этого с ним случился опасный инцидент.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Ярослав шагает вместе с другими исполнителями вдоль сцены, исполняя совместную песню. Он активно жестикулирует и улыбается, немного пританцовывая. Однако в один момент его неожиданно задевает фейерверком, который, вероятно, был включен с помощью специальной кнопки.

SHAMAN немного опешил от инцидента, но постарался не подать виду. Он допел песню вместе с остальными звездами, а после, похлопав Филиппа Киркорова по плечу, резко ушел со съемок "Песни года". Это озадачило поп-короля, который долго с непониманием смотрел коллеге вслед. При этом неизвестно, пострадал ли Ярослав после случившегося.

В прошлом году SHAMAN также резко покинул запись "Песни года". Сперва ходили слухи, что это произошло из-за его конфликтов с другими артистами, которые якобы не уважали певца за кулисами. Позже оказалось, что на деле ему нужно было срочно готовиться к записи собственного номера, который шел следом.

Ранее SHAMAN ответил Пугачевой на оскорбление про "ненормальных людей".