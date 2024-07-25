Прилепин оценил присуждение звание Заслуженного артиста SHAMAN

"Помесь бардака с кабаком": Прилепин назвал неприятный аспект в звании SHAMAN
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Он напомнил, что есть и другие более достойные деятели культуры

Писатель Захар Прилепин отреагировал на присуждение звания Заслуженного артиста певцу SHAMAN. Он отметил, что радуется за успехи парня, однако в этой истории есть один неприятный аспект. Публицист напомнил, что в России патриотичной деятельностью занимаются и другие достойные артисты, которые по разным причинам до сих пор не получили признания своих заслуг.

В пример он привел Елену Фролову, которая, по его словам, является настоящей гордостью страны. Помимо своего таланта, она также поддерживает Россию в противостоянии с Украиной.

Другим достойным деятелем Прилепин назвал Дмитрия Ревякина, который неоднократно выступал перед солдатами до событий 2022 года. Ему пытались подарить звание Заслуженного на юбилей, но этому помешали бюрократические сложности. Сергей Бобунец и Алексей "Джанго" Поддубный тоже достойны всероссийского признания, но до сих пор его не получили, указал он. 

Публицист отмечает, что поп-культура является важной составляющей пропаганды. И показатель "народу нравится" не является самым главным при награждении тем или иным званием. 

"Российские культурные иерархии выглядят иной раз как помесь бардака с кабаком", – подытожил он.

Ранее критик оценил, какое будущее может ждать SHAMAN после получения звания Заслуженного артиста.

Источник: RT
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