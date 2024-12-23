"Презираю Седокову": Гордон раскрыла тайну певицы после смерти бывшего мужа

"Презираю Седокову": Гордон раскрыла грязную тайну певицы после смерти экс-мужа
Катя Гордон. Фото: соцсети/@katyagordon
К исполнительнице приковано пристальное внимание

Звездный юрист Катя Гордон подвергла жесткой критике популярную исполнительницу Анну Седокову после трагической новости о смерти Яниса Тиммы, вызвав шквал обсуждений в Сети. Многие пользователи выступили в защиту артистки, призывая адвоката проявить сочувствие к женщине, потерявшей близкого человека. Однако юрист осталась непреклонной и заявила, что жалости к певице не испытывает.

По словам звезды, ее отношение к Анне связано с личной историей, произошедшей несколько лет назад. Она рассказала, что поймала своего тогдашнего мужа на измене с Седоковой. Как утверждает юрист, певица не постеснялась прийти в их дом, пока Гордон находилась в роддоме, ожидая рождения ребенка. Это событие стало для Кати серьезным ударом, и она призналась, что долго восстанавливалась и даже обращалась за помощью к специалистам.

"Я Седокову презираю как явление. Считаю, что таких персонажей мамы сыновей должны гнать поганой метлой", – отрезала бывшая жена адвоката Сергея Жорина. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Кроме того, девушка намекнула, что певица могла быть неверна и своему супругу. Мол, еще во время брака знаменитость ездила к какому-то спортсмену в Санкт-Петербург.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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