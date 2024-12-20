Состояние тяжелое: Седокова не может прийти в себя после смерти Тиммы

Состояние тяжелое: Седокова не может прийти в себя после смерти Тиммы
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети
Артистку продержат в больнице, как минимум, неделю

Внезапная смерть Яниса Тиммы нанесла по Анне Седоковой большой удар. Знаменитость пережила нервный срыв, из-за которого попала в больницу. Врачи помогают артистке вернуться в норму, хотя после случившегося это дается ей очень трудно.

"Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице", – говорят ее представители журналистам.

Вскоре после новости о самоубийстве бывшего супруга Седокова вышла на связь в своих соцсетях. Знаменитость с трудом говорила и захлебывалась в слезах, обращаясь к публике с просьбой не публиковать подробности о случившемся ради ее маленького сына. Также она отметила, что последний год буквально жила в аду.

Известно, что Тимму похоронят в Латвии. Благодаря помощи от Анны его родственники смогли собрать всю необходимую сумму на транспортировку тела баскетболиста в Европу.

Напомним, Янис свел счеты с жизнью в день рождения Седоковой, который она отмечала 16 декабря. Спортсмен долгое время надеялся вернуть возлюбленную и спасти их отношения, но не вышло. В результате он решил покончить с собой.

После инцидента часть россиян стала винить в случившемся артистку, а остальные, напротив, поддержали ее, указав на вероятное психическое отклонение у Тиммы.

Источник: АиФ
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