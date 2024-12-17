Знаменитость с трудом может разговаривать из-за горя

Анна Седокова вышла на связь после новости о смерти ее бывшего супруга Яниса Тиммы. Артистка в состоянии истерики обратилась к народу и журналистам с просьбой.

Певица, еле разговаривая, отметила, что раньше никогда не понимала людей, которые подобное горе комментируют в своих соцсетях. Однако сейчас она не видит для себя другого варианта. Знаменитость попросила всех не публиковать подробности смерти баскетболиста, поскольку не хочет, чтобы об этом узнал ее маленький сын.

"Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы", – заявила Анна.

Седокова указала, что в сложившейся ситуации она должна спасти своего ребенка от информации о кончине Тиммы.

"Не шерьте (делитесь в соцсетях), я вас очень прошу", – сказала она в конце.

Напомним, о смерти Яниса Тиммы стало известно в ночь с 16 на 17 декабря. Спортсмен решил свести счеты с жизнью в день рождения бывшей супруги. Причиной его кончины является асфиксия (удушение).

При этом многие россияне не стали обвинять Седокову в трагедии. Они указали, что Тимма вел себя маниакально, подобно психопату, везде преследовал артистку, угрожая публично покончить с собой.