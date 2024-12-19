Янис Тимма сделал прощальный подарок Седоковой прямо перед смертью

Янис Тимма сделал роскошный прощальный подарок Седоковой прямо перед смертью
Янис Тимма с Анной Седоковой. Фото: соцсети
Гибель спортсмена продолжают обсуждать

Европейский спортсмен Янис Тимма до последнего надеялся сохранить отношения с Анной Седоковой, несмотря на трудности в браке. Такой информацией с журналистам поделился эксперт по звездной тусовке Сергей Дворцов. По его словам, мужчина искренне хотел восстановить семью и не принимал расставание как окончательное.

Продюсер отметил, что в последние годы брак двух знаменитостей переживал серьезные испытания. Супруги неоднократно оказывались на грани развода. Одной из причин стали подозрения девушки в изменах мужа, которые не раз становились поводом для конфликтов. Однако пара старалась сохранять отношения, находя компромиссы.

16 декабря, в день рождения звезды, экс-возлюбленный предпринял последнюю попытку наладить контакт. Он отправил певице эффектный букет из 101 розы, сочетавший красные и белые цветы как символ примирения и любви. Однако исполнительница проигнорировала этот жест, не ответив на инициативу бывшего супруга.

Спортсмен долгое время не терял надежду вернуть любимую женщину, но его усилия, к сожалению, оказались напрасными. В ее день рождения он свел счеты с жизнью.

К слову, ранее Штурм раскрыла неожиданную причину смерти баскетболиста.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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