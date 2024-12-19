Седокова помогла родителям Тиммы вывезти его тело в Европу

Знаменитость похоронят на родине

Певица Анна Седокова взяла на себя расходы для отправки бывшего мужа Яниса Тимма в Латвию, которые составили 45 тысяч евро. Об этом рассказали представители артистки. Ранее родственники баскетболиста открывали публичный сбор, поскольку средств для похорон покойного на родине у них не было.

Помощь оказали также в Alikson Team, где до этого играл Тимма, и лично руководитель Гасан Мустафаев, которые взяли на себя всю организацию транспортировки, а также приезд родственников Яниса. Сейчас сбор средств на похороны спортсмена полностью закрыт, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Сама Седокова, по слухам, на данный момент находится в больнице. Она хотела сама забрать тело Тиммы из морга, но не смогла из-за нервного срыва. Артистка находится в контакте со следователями, которые устанавливают все обстоятельства смерти баскетболиста.

На фоне трагедии россияне разделились на два лагеря: одни полностью поддерживают Анну, отмечая, как тяжело ей приходилось с человеком в таком состоянии, а другие, напротив, уверены, что именно певица довела своего супруга до суицида. К примеру, Екатерина Гордон выразила свое недоумение, почему никто из близких не помог Тимме в его депрессивном состоянии.