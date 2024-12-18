Гордон высказала мнение о суициде бывшего мужа Седоковой

В звездной тусовке ополчились на покойного

Звездный адвокат Екатерина Гордон высказала свое мнение о трагической гибели экс-супруга популярной исполнительницы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Мужчина, которому было всего 32 года, свел счеты с жизнью в столичном отеле в день рождения звезды. Случившееся вызвало широкий резонанс в звездной среде, где многие выразили поддержку именно артистке, некоторые даже осудили покойного за такой "эгоистичный" шаг.

Однако звездный юрист, известная своими резкими и часто непопулярными высказываниями, взглянула на ситуацию иначе. Она отметила, что после смерти парня в публичной плоскости акцент оказался смещен. По ее словам, вместо воспоминаний о покойном как о личности, обсуждались его недостатки. В прежних интервью Седоковой упоминалось, что парень якобы не приносил денег в семью, а после трагедии звучали слова о том, что жизнь рядом с ним была "адом".

Девушка также обратила внимание на то, что никто не подчеркнул важную роль покойного в жизни ребенка Анны, который был ему как сын, несмотря на отсутствие родственной связи. Она выразила удивление, что никто из близкого окружения баскетболиста не заметил, насколько тяжело ему жилось и что он мог страдать от серьезных проблем с психикой.

"Тупо жалко парня. И честно… именно его", – подчеркнула юрист.

Слова Гордон вызвали неоднозначную реакцию. Одни поддержали ее за попытку защитить память погибшего, другие сочли высказывание неуместным. Сама певица пока никак не прокомментировала это мнение, сосредоточившись на просьбах не обсуждать произошедшее в интересах ребенка.

Ранее Гордон раскрыла свою причастность к отмене концерта SHAMAN.