Боня вышла на связь после обвинений в финансировании ВСУ

Девушка в шоке

Популярная в Сети дива Виктория Боня вышла на связь после резонансных обвинений в том, что она якобы финансирует украинские вооруженные силы. В своем эмоциональном обращении девушка заверила, что всегда поддерживала родную страну и ее лидера Владимира Путина, несмотря на то, что уже 12 лет живет в Монако.

Блогер отметила, что, проживая в Европе, она все равно демонстрирует патриотизм, путешествуя по горам с российским флагом. Она подчеркнула, что имеет только российское гражданство и гордится этим. Девушка объяснила, что ее поездка в Саудовскую Аравию была связана исключительно с интересом к спорту, и попросила не считать ее предательницей. Телеведущая напомнила, спорт должен оставаться вне политики, и объявила, что недоброжелатели не смогут выставить ее русофобкой.

Неприятная ситуация возникла после того, как девушка посетила в жаркой стране боксерский поединок украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри. Она поздравила Усика с победой через соцсети, что вызвало негативную реакцию у некоторых россиян. Люди считают, что своим присутствием на этом мероприятии блогер могла косвенно поддержать Усика, а он, в свою очередь, как известно, направляет средства на поддержку украинской армии. В связи с этим недовольные пользователи заявили о намерении обратиться в прокуратуру.

К слову, ранее стало известно, что Боня пустила в продажу бракованную косметику.