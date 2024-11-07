Боня предсказала победу Дональда Трампа на выборах

Знаменитость надеялась на приход республиканца к должности

Блогер Виктория Боня оказалась в числе тех, кто активно следил за ходом президентских выборов в США. Знаменитость призналась, что болеет за Дональда Трампа.

По ее словам, накануне выборов ей приснился вещий сон, в котором она провела приятный ужин в компании республиканца. Она полагает, что это было предсказанием его скорой победы в гонке за президентское кресло.

"Трамп! Ты нам нужен. Мне уже приснился сон, что я была на ужине с Трампом. Значит, все будет", – написала она в соцсетях.

При этом поклонников рассмешило заявление знаменитости. Многие стали писать под ее публикацией саркастические комментарии.

"Ой, я думала, ужин с Трампом это ночной кошмар!",

"Я думаю, что Трампу тоже снился ужин с Викторией. Он любит славянок", – пишут ей люди.

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