Рытвины и шрамы: жуткие фотографии после неудачной пластики выложила Боня

От рук хирурга пострадала ее мать

Популярная блогер и телеведущая Виктория Боня поделилась семейной трагедией. Девушка выложила жуткие фотографии своей матери, которая недавно решилась лечь под нож пластического хирурга. К сожалению, результаты оказались устрашающими.



Виктория Боня решила поделиться с поклонниками печальной историей. Девушка разс фото матери, которая мечтала омолодиться, но получила огромные шрамы и рытвины на лице. Розовый лиловый рубец обезобразил лицо женщины от уха до подбородка. За операцию по омоложению Галине Ивановне пришлось заплатить девять миллионов рублей.

Боня заявила, что берет все в свои руки и отвезет маму к любимому пластическому хирургу в Соединенные Штаты Америки. Доктор уже изучил ситуацию и пообещал исправить несчастной женщине лицо. Однако перед повторным вмешательством должно пройти определенное время, сейчас Галина Ивановна активно восстанавливается. Такую информацию публикует женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Виктория Боня спровоцировала слухи о новом романе.