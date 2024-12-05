Виктория Боня пустила в продажу бракованную косметику

Звезда сама рассказала о неприятной ситуации

Знаменитая выпускница скандальной телестройки "Дом-2" Виктория Боня с большим сожалением призналась в выпуске партии косметических средств ненадлежащего качества. Речь идет о подводках для губ и глаз, поступивших в продажу в начале прошлого месяца. Как известно, теледива еще и бизнесвумен – она выпускает собственные средства для красоты.

По словам расстроенной девушки, около 30% продукции оказались дефектными: внутри стержня присутствует воздушная подушка, из-за чего при заточке он ломается или крошится. Она призналась, что "проплакала весь вечер" из-за этой ситуации. В связи с обнаруженным браком знаменитость приостановила продажи и отозвала дефектную партию карандашей, подчеркнув, что доверие клиентуры для нее крайне важно.