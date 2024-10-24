Психолог объяснила причину поддержки Глюкозы со стороны Бони

Блогер всегда думает только о себе

Известная интернет-дива Виктория Боня публично выступила в защиту певицы Глюкозы после того, как ее задержали в аэропорту Шереметьево в состоянии, которое свидетели описали как неадекватное. Блогер выразила поддержку знаменитости, утверждая, что любой может оказаться в трудной ситуации и что не стоит судить людей за ошибки.

Однако психолог Марианна Абравитова высказала свое мнение на этот счет, предположив, что мотивы Виктории могут быть связаны с желанием привлечь к себе внимание. По ее мнению, девушка всего лишь использует ситуацию, чтобы напомнить о себе и повысить свой медийный статус. Психолог отметила, что подобные публичные выступления часто делаются с целью саморекламы и пиара, особенно в свете того, что Боня не так часто появляется в новостных заголовках в последнее время.

Ситуация вокруг Глюкозы вызвала огромный общественный резонанс и Боня просто не могла пройти мимо такого привлекательного информационного повода.