Боня объяснила свое восхождение на Манаслу

"Нет ума": Боня объяснила свое восхождение на Манаслу
Виктория Боня. Фото: соцсети
Знаменитость уже планирует следующее путешествие

Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Манасла, высота которой составляет более восьми тысяч метров. К походу знаменитость готовилась несколько месяцев, тренируя вестибулярный аппарат и легкие к выживанию на большой высоте. 

Блогер рассказывала, что делает это для себя – после восхождения она чувствует невероятный прилив сил и эмоций, который не дает ни одна другая деятельность. По ее словам, это похоже на опыт слияния с Богом.

Путь для Виктории оказался невероятно сложным. Она столкнулась с болезнью, потерей сил, и пришла на вершину позже, чем остальные члены группы. Однако ни в один из моментов испуг ее не одолевал, и, как призналась Боня, у этого есть причины.

"Мне не было страшно даже на миллисекунду! Когда нет ума (внутреннего диалога), то и бояться некому", – написала она в соцсетях.

Знаменитость призналась, что в этом году планирует еще одно восхождение, но на гору меньшей высоты, передает женский журнал "Клео.ру". Она находится в Гималях и называется Ама Даблам.

Источник: соцсети
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