Украинский певец Бабич переехал в Россию

Украинцы уже окрестили беглеца предателем

Известный украинский блогер и певец Артур Бабич объявил о своем намерении постоянно жить в нашей стране и обзавестись российским паспортом. Он получил широкую известность после совместной работы с российским блогером Даней Милохиным. Осенью 2022 года россиянин решил покинуть родное государство, а их дальнейшие с украинским коллегой действия вызывали бурные обсуждения.

Одним из самых резонансных эпизодов стала трансляция, где Милохин в гостях у Бабича исполнил гимн соседнего государства. Это вызвало критику со стороны российской аудитории.

Как бы там ни было, в сентябре 2023 года украинский блогер публично заявил, что готов отказаться от гражданства родной страны ради получения российского паспорта и даже выразил готовность служить в российской армии.

Сейчас артист переехал в Россию и признался, что покидать нашу страну не собирается. Ранее он некоторое время проживал в США, однако, по данным источников, столкнулся с финансовыми трудностями и жаловался на нехватку средств. Затем он переехал в Армению, но и там дела не сложились. В конце концов, блогер решил вернуться в Россию, заявив, что скучает по жизни в этой стране.

Такое решение вызвало резонанс на Украине. Бабича начали называть предателем, а в его адрес стали поступать угрозы. Несмотря на это, блогер твердо заявил, что уезжать из России не планирует, собирается продолжить свою карьеру и обустроить жизнь здесь.