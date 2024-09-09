Украинский певец Бабич выразил готовность отслужить в российской армии

Молодой человек четко обозначил свою позицию

Известный украинский блогер и певец Артур Бабич, оказавшийся ранее в центре скандала после исполнения гимна Украины вместе с Даней Милохиным и запрета на въезд в Россию, сделал громкое заявление. В интервью он сообщил, что готов отказаться от украинского гражданства ради получения паспорта Российской Федерации. Более того, блогер заявил о своей готовности служить в российской армии.



Бабич, который в настоящее время находится в Армении, подчеркнул, что его решение вызвано желанием изменить свою жизнь и жить в России. Надо полагать, после того, как звезде был запрещен въезд в РФ из-за политического скандала, он хорошенько все переосмыслил и осознал, что хочет интегрироваться в российское общество.

Парень четко объявил, что готов отказаться от украинского гражданства ради российского. Более того, он не против служить в российской армии, если это будет необходимо. Его слова вызвали резонанс как среди поклонников, так и среди критиков, многие из которых выразили удивление после столь громких заявлений.

Блогер также сообщил, что уже подал документы на получение вида на жительство в России, однако пока ему не удалось завершить этот процесс. Он выразил надежду, что в ближайшее время сможет получить российский паспорт и начать новую главу своей жизни.

К слову, ранее известный в нашей стране шоумен публично сжег российский паспорт.