Незадолго до трагедии артистка надеялась, что больше никогда не увидит бывшего супруга

После новости о самоубийстве Яниса Тиммы народ вспомнил слова Анны Седоковой, сказанных незадолго до трагедии. Во время развода артистка давала концерт, на котором призналась журналистам, что совершенно не хотела видеть на нем баскетболиста.

Знаменитость утверждала, что стресс от разрыва с супругом сильно ударил по ее здоровью. Журналисты, в свою очередь, отметили, что очень надеялись увидеть Тимму в зале с большим букетом цветов, который пришел бы мириться с певицей.

"А мы наоборот надеялись, что больше его не увидим", – сказала она.

При этом артистка отмечала, что благодаря своему бывшему обрела невероятную любовь, но к его маме. С женщиной у них невероятно теплые и близкие отношения.

"Его мама сегодня здесь. Вы знаете, я потеряла большую любовь, но нашла намного большую любовь в этой жизни", – говорила Седокова.

Экс-солистка "ВИА Гры" пока никак не отреагировала на новость о смерти бывшего супруга. Известно, что перед трагедией он оставил ей послание – своей смертью Тимма хотел поздравить знаменитость с прошедшим днем рождения и просил позвонить ей, когда найдут его тело.