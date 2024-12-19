Штурм раскрыла неожиданную причину смерти Яниса Тиммы

Штурм раскрыла неожиданную причину смерти Яниса Тиммы: "Дело в сексе"
Янис Тимма с Анной Седоковой. Фото: соцсети
Гибель молодого спортсмена получила огромный резонанс

Известная своим скандальным поведением и необычными заявлениями певица Наталья Штурм высказалась о трагической гибели баскетболиста Яниса Тиммы и его сложных отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. По мнению исполнительницы, причиной суицида молодого мужчины могли стать личные и весьма эмоциональные привязанности, возникшие в отношениях пары.

Звезда предположила, что у спортсмена могла быть сильная интимная зависимость от эффектной знаменитости, которую она назвала "сексуальной привязанностью".

"Аня Седокова "подсадила" Яниса на качественный секс, для женщины это лучшая привязка мужчины", – заявила артистка.

Штурм отметила, что такие отношения, где основой становится физическая близость, часто приводят к болезненным последствиям, особенно если они заканчиваются разрывом. По ее словам, подобные ситуации могут довести человека до отчаяния, что, возможно, и произошло с Тиммой.

К сожалению, слишком сильные эмоциональные связи часто оказываются разрушительными, если отношения завершаются. Певица считает, что мужчина чувствовал себя абсолютно потерянным после расставания, что могло стать катализатором для трагедии.

К слову, ранее Екатерина Гордон высказала "непопулярное" мнение о суициде баскетболиста.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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